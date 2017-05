Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMA NEWS – Certains services du centre hospitalier Aristide le Dantec sont confrontés, de plus en plus, à des difficultés. Après la panne de l’appareil de radiothérapie du service de cancérologie, c’est autour du bloc opératoire d’être paralysé.

En effet, depuis un certain temps, ce service qui abrite les interventions médicales, est fermé à cause de la panne de la machine qui fournit le gaz pour les anesthésies.

Selon une source proche des services sanitaires, l’hôpital croule sous une dette qui handicape son fonctionnement. Avec une situation financière qui se détériore de plus en plus, l’état de fonctionnement de l’hôpital Aristide Le Dantec est plus que jamais préoccupante.