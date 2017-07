Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Ibrahima Diallo, Directeur général de la DAF: « Je ne crois pas qu’on puisse parler d’échec à partir du moment où il a été voté à l’Assemblée que si nous obtenons quatre millions d’électeurs le processus est fiable. Et c’est l’opposition qui avait insisté pour qu’on écrive ce chiffre qui serait la barre. Et ça a été intégré dans la loi au niveau de l’Assemblée nationale. Donc, si nous avons fait plus d’un million cinq cent, nous ne pouvons pas dire que nous avons échoué. J’estime que nous n’avons pas échoué, nous avons atteint la limite qui nous était fixée »