“Le classement ne ment pas”, ajoute aussi Zlatan Ibrahimovic.

Hier soir, Manchester United a évité de justesse une défaite face à Everton (1-1). Il a fallu attendre le temps additionnel et un penalty converti par Zlatan Ibrahimovic (94e) pour que les Red Devils arrachent un petit point à Old Trafford. Au cours de ce match, Romelu Lukaku s’est aussi embrouillé avec l’un de ses coéquipiers.

“Je suis venu pour gagner”

Le résultat n’a visiblement pas plu à Zlatan Ibrahimovic. Auteur de 16 buts en 26 matches en Premier League, Ibra n’a pas été tendre avec son club.

“J’ai 35 ans. Ce n’est pas comme si j’avais 20 ans et avais encore dix ans de carrière devant moi. Il me reste probablement deux ou trois ans à jouer au haut niveau et cela dépend de ce que vous voulez et ce que veut le club. Je ne suis pas venu ici pour perdre mon temps. Je suis venu pour gagner. Et si vous voulez gagner plus, il faut voir plus grand”, a prévenu Zlatan Ibrahimovic.

“Le classement ne ment pas”

Manchester United occupe actuellement la cinquième place en Premier League, à quatre points de Manchester City (4e). Les Red Devils pourraient (encore) louper la qualification pour la Ligue des Champions.

“Le classement ne ment pas. L’équipe est ce qu’elle est et je pense qu’on fait déjà une bonne saison dans l’état actuel des choses. On doit être réaliste et tous travailler très dur pour améliorer cette équipe. Sur le terrain et en dehors”, a conclu le buteur suédois de Manchester United dans des propos relayés par le Herald Sun.