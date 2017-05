Tweet on Twitter

Invité par la Rfm lors de l’édition de 12 heures, le leader du parti Rewmi s’est prononcé sur la formation de la coalition des membres de l’opposition pour les prochaines législatives. Cette entité politique qui regroupe onze parti, Mankoo Wattu Sénégal est prêt en découdre avec l’actuel régime. Idrissa Seck se dit n’est pas intéressé par un siège de parlementaire, mais il sera dévoué pour battre campagne aux prochaines législatives.

Pour l’ancien premier ministre l’heure est de veiller à la bonne gouvernance de l’utilisation des ressources naturelles au services de la société sénégalaise. » Nous devons nous oublier pour se mettre au service exclusif de la population sénégalaise et former les meilleures listes possibles pour assurer la victoire avec l’aide de Dieu « .

Par ailleurs, il n’exclut pas de diriger de liste de l’opposition à Thiés. « Je me mobiliserai entièrement pour garantir la victoire de l’opposition à Thiés comme d’autres leaders le feront dans d’autres régions « , avant de révéler qu’i lest possible qu’il soit la tête de liste à Thiés . » Je ne l’exclus pas. Je suis au service exclusif de la coalition qui est au service exclusif de la population du Sénégal »

Dans une autre perspective, il est revenu de manière fine sur la gestion du pétrole au Sénégal, indiquant toujours dans les ondes de la Rfm: « Il faut absolument libérer le peuple sénégalais qui est sous l’emprise actuel du régime qui fait peser des menaces réelles sur le peuple sénégalais.

senego.com