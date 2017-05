Tweet on Twitter

Francesco Totti a fait dimanche des adieux émus au Stade Olympique, où il porte les couleurs de la Roma depuis 25 saisons.

Francesco Totti, entré en jeu à la 54e minute de jeu lors de la victoire de la Roma face au Genoa (3-2), a disputé son 786e et dernier match avec son club de toujours. Ovationné avant la rencontre, il a été fêté par ses coéquipiers et tout le Stade Olympique après la qualification des siens pour la Ligue des champions. Il Capitano n’a pu retenir ses larmes, comme plusieurs de ses coéquipiers et de nombreux tifosi présents dans le stade.

