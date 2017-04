Il y a dix ans jour pour jour, le 18 avril 2007, un petit génie argentin de 19 ans nommé Lionel Messi, illuminait le Camp Nou en inscrivant ce but maradonesque.

Partie de la ligne médiane, “La Pulga” hérite d’une passe de Xavi, dribble toute la défense de Getafe avant de s’en aller conclure son exploit solitaire du pied droit. Luis Garcia, le portier adverse, ne peut que constater les dégâts et s’incliner devant le génie de l’Argentin.

Frank Rijkaard, entraîneur du Barça à l’époque, n’en croit pas ses yeux et en sourit. Les Deco, Marquez, Eto’o, Puyol et Zambrotta se précipitent vers Messi pour le congratuler. Dans la tribune officielle, Joan Laporta ne cache pas sa joie non plus. Ce but historique marquera le début de la légende Messi.

Ce soir-là, le Barça s’était imposé (5-2 ) en demi-finales de Coupe du Roi aller, avec un doublé de Messi. Trois semaines plus tard, il subissait une terrible gifle au match retour (4-0), passant à côté de la finale.

? Il y a 10 ans, Messi signait un but sensationnel contre Getafe ! ? pic.twitter.com/ZXpkxdxgEW — FC Barcelona (@fcbarcelona_fra) 18 avril 2017