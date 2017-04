Bon nombre de spécialisations vont être disponibles bientôt sur le marché du travail pour renforcer le secteur de la santé au Sénégal. C’est du moins ce qu’a indiqué, hier à Dakar, le Recteur de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, à l’ouverture de la 18 ème journée scientifique de la Faculté de Médecine de l’Ucad.

“Je voudrais insister sur la mise en œuvre actuelle de la réforme LMD (Licence-Master-Doctorat) dont la première génération sera bientôt sur le marché de l’emploi avec trois niveaux de qualification : les licenciés, les titulaires en Master et les docteurs en médecine. Ainsi, on pourra bientôt disposer de spécialités médicales et paramédicales dans diverses spécialités : des masseurs-kinésithérapeutes, orthophonistes, psychomotriciens, techniciens-prothésistes, diététiciens, etc.”, a annoncé le recteur Ibrahima Thioub.

Pour le recteur le défi de la relève réside dans l’amélioration de la santé des populations, une réponse adaptée à la demande en couverture médicale, humaine et universelle. “C’est ce qu’indique Léopold Sédar Senghor, avec des mots justes cités par le Pr. Marc Sankalé, un des maîtres de médecine africaine : la médecine n’est pas la seule science des malades. Elle est, encore plus, la science de l’Homme”, a rappelé le Pr. Thioub.

Venu présider la rencontre, le Professeur Mary Teuw Niane, a souligné que s’agissant de la couverture maladie universelle, il est heureux que les scientifiques se l’approprient et apportent les rectificatifs nécessaires pour plus d’efficience. “Quant aux urgences médicales, vous conviendrez avec moi que beaucoup d’efforts sont encore à consentir dans l’organisation et la communication. En effet, dans nos familles, tous les cas de maladies sont considérés comme des urgences et nos services d’accueil et des urgences, pour la plupart, en sont en leur mise en place progressive tant au plan des infrastructures, du matériel, que du personnel”, a conclu le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

Source : Vox POPuli