Aucune personne, impactée dans le cadre du projet de Train express régional (Ter) ne sera laissée pour compte. L’assurance émane du Directeur général de l’Agence nationale de promotion des investissements et des grands travaux (Apix), Mounatga Sy. Ce dernier recevait des écoliers, impactés par le projet du Ter à la gare ferroviaire de Dakar où il a tenu également à exprimer son satisfecit sur le bilan à mi-parcours du projet.

“Nous sommes autour d’une assiette de 12 mille personnes, soit deux fois et demi de plus que la population qui était impactée sur le projet de l’autoroute à péage. On a finalisé les schémas d’indemnisations et, à cette date, 500 personnes ont reçu leur premier chèque d’indemnisation. Donc, sur les deux composants, celle d’infrastructures et d’accompagnement social, le projet est parfaitement en ligne par rapport à l’horizon de mise en oeuvre”, dit le Dg de l’Apix.

Des indemnités jugées dérisoire dont M. Sy pense le contraire: “Quand on parle d’indemnisation, il s’agit de celle foncière. En fonction de la zone impactée, il fallait chercher la valeur du foncier. Comparez la valeur d’indemnisation de la ville de Dakar à celle de Bargny ou de Rufisque, on voit nettement que ce n’est pas la même chose. Donc, ce n’est pas une question d’inégalité mais d’opportunité et d’application d’un dispositif conforme aux règlements en vigueur”. Et de poursuivre: “On appliquera les dispositifs d’accompagnement pour les impactés. Au-delà même de l’impact sur le trajet école-maison, on va faire un schéma d’écosystème selon les cas de figure. Nous avons commencé par les écoliers et allons continuer le processus de communication sociale”.

Pour ce qui est du cas des commerçants du marché de Thiaroye-Gare, impactés par le Ter, Mountaga Sy rassure encore: “Le marché de Thiaroye est impacté par le projet. Le Président Macky Sall a imaginé un schéma de recasement . C’est-à-dire qu’on nous a attribué sept hectares sur le projet où on va recaser le marché de Thiaroye par la réalisation et construction d’un marché qui va épouser les grandes lignes de la modernité en termes de complexe commercial. Le marché de Thiaroye sera recasé au camp de Thiaroye. Donc, la dynamique économique du Département de Pikine ne sera pas impactée négativement par le projet”.

Quant aux mécaniciens de Colobane, il a tenu à faire savoir qu'”ils seront recasés à Diamniadio”.

Walf Quotidien