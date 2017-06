Inauguration de la mosquée Mansour Barro: sous un soleil de plomb des fidèles boudent la prière différée à cause du retard de Macky Sall

Tweet on Twitter

Le président Macky Sall a inauguré ce vendredi la mosquée Thierno Mansour Barro à Mbour en présence du khalife de la famille Barro, Thierno Cheikh Tidiane. Mais beaucoup de fidèles n’ont pas pu tenir sous le soleil pour attendre la tenue de la grande prière différée à cause du retard accusé par le chef de l’Etat.

C’est un couac qui marquera peut-être l’histoire de la toute nouvelle mosquée Thierno Mansour Barro, inaugurée à Mbour. Le chef de l’Etat qui était attendue à l’heure de la grande prière du vendredi (entre 13h 30 et 14h 15) a accusé un retard considérable, selon le correspondant du journal L’As dans la petite côte. Macky Sall et sa délégation ne sont arrivés sur les lieux qu’à 14h 40 minutes. Avec le soleil de plomb qui trônait dans un ciel moins clément que d’habitude, beaucoup de fidèles, venus assister à la prière de l’inauguration ont plié leurs nattes et tapis de pour rentrer chez eux.

Finalement, la prière a commencé à 14h 50 minutes sous la direction du khalife de la famille Thierno Cheikh Tidiane Barro. Après la prière, le président de la République a remercié le khalife et magnifié la pluralité des foyers religieux qui cultivent lapaix et le dialogue islamo-chrétien au Sénégal.

Le Khalife de la famille Barro a tenu à remercier le président Macky Sall pour la construction de l’édifice religieux, qui a coûté près de 200 millions Fcfa, avant de s’excuser pour le modeste accueil que sa communauté a réservé à son hôte. “C’est une fierté de recevoir une autorité de votre trempe. Vous avez notre soutien. Si ce n’était pas le Ramadan, nous vous aurions réservé un plus grand accueil”, a dit le Thierno Tidiane Barro.

Le chef de l’Etat a également profité de l’occasion pour annoncer l’achèvement des travaux de construction de la grande mosquée de Mbour.

pressafrik.com