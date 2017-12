Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Le discours en français du président Macky Sall diffère de son discours en Wolof. En effet, ce n’est que dans son allocution avec la langue nationale que le président Sall, a prononcé le nom de l’ancien président qui démarré la construction de cet aéroport.

Dans son discours inaugural, le président de la république, semblait snober son prédécesseur, Abdoulaye Wade. Il est allé plus loin même en faisant entrer l’aéroport dans le cadre de son fameux plan Sénégal Emergent.

Cependant, il s’est vite rattrapé dans sa partie’’ Wolof’’ du discours. Ainsi, il rendu hommage au premier président du pays qui a jeté les bases d’une nation, le second, Abdou Diouf qui consolidé l’Etat de Droit et Abdoulaye Wade qui a démarré les travaux de ce grand chantier.

Il souligne que c’est Wade « qui a débuté les travaux, et c’était avec nous tous ensemble ».