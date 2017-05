XALIMA NEWS – La population de Grand Yoff encore dans la tourmente. En effet, un homme est mort dans un incendie qui n’a rien laissé dans sa chambre au quartier Makka 3. Selon la source, une bougie aurait touché un matelas et entraîné l’explosion d’une bonbonne de gaz.

«J’ai entendu des cris et je suis sorti. Comme c’est un voisin, il fallait sortir. On a tenté d’éteindre le feu en vain. On a appelé les sapeurs-pompiers qui ont accusé du retard mais ils ont maîtrisé le feu», narre Moustapha Niang, un témoin qui connaissait t bien le défunt, au micro de la Rfm.

Sur place, le Chef de Cabinet du maire de Grand-Yoff indique que «la commune est en train de prendre toutes les dispositions nécessaires pour venir en aide à ces familles».

«On est en train de voir comment les transférer. Une réunion de crise va se tenir avec la commission chargée de l’action sociale», a annoncé Bassirou Samb.

Pour rappel, le 10 mai dernier, une bougie allumée avait occasionné la mort de cinq enfants à l’Unité 17 des Parcelles Assainies.