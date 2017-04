A la suite de l’incendie tragique qui a eu lieu ce mercredi 12 avril 2017 à l’occasion de la 76ème édition du Daaka de Médina Gounass, l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail et son Président Abdoul Mbaye présentent au khalife Thierno Amadou Tidiane Ba, aux familles des victimes et à l’ensemble de la nation sénégalaise leurs condoléances les plus attristées

Des prières sont en outre formulées pour que Dieu accueille en ses plus hauts Paradis ceux qui nous ont quitté, également pour un prompt rétablissement des nombreux blessés dénombrés.

L’ACT appelle à la mise en oeuvre immédiate de dispositions particulières afin d’assurer une meilleure sécurité des pèlerins demeurés sur le site de dévotion. L’ACT recommande en particulier que des extincteurs mobiles soient installés sans délais dans toutes les tentes, et qu’à l’avenir le principe de « l’intervention immédiate » soit étendu aux fréquents rassemblements religieux organisés à travers le pays.

La Direction exécutive

Le 13 avril 2017