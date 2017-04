Tweet on Twitter

Le week-end a été catastrophique pour nombre de commerçants à Dakar et Kaolack. Alors que ceux du marché des HLM assistaient impuissants à la destruction des 44 cantines par le feu, un incendie d’une rare violence détruisait une partie du marché Zinc de Kaolack.

Concernant l’incendie de Kaolack, le sous-lieutenant Mame Kor Sall, commandant de la 31 ème Compagnie des sapeurs-pompiers, a indiqué que c’est environ 1 000 mètres carrés du marché zinc qui ont été réduits en cendres. Selon lui, c’est aux environs de 7 heures, ce samedi, que le feu a foudroyé le marché Zinc.

A l’origine du sinistre, il y a eu une bonbonne de gaz qui a éclaté dans une gargote. La gargotière qui était venue comme d’habitude gérer son petit commerce, a voulu allumer le gaz. C’est ainsi que la bouteille de gaz explosa. Ainsi donc, le feu de se propager à la faveur de la fraîcheur matinale.

Le bilan est lourd, puisqu’il est de 20 magasins réduits en cendres, ainsi que la ruine de marchandises évaluées à 500 millions de francs Cfa. Le gouverneur qui était sur place, a déploré le fait que tous les ans, un incendie soit déclaré dans le marché.

Et au moment où les victimes faisaient le décompte du préjudice qu’ils eurent subi, leurs collègues du marché des HLM, à Dakar, subissaient le même sort. En effet, un incendie s’érigea en prédateur féroce, ce samedi, au marché des HLM. D’après les témoignages recueillis sur place, le feu ravagea une quarantaine de cantines.

Si aucune perte en vie humaine n’a été déclarée, il y a eu d’importants dégâts matériels. Lesquels ont été estimés à des dizaines de millions de francs Cfa. A la suite de ce sinistre, le maire des HLM a indexé les commerçants du marché. Boubacar Sadikh Seck qui parle d’un court-circuit, estime qu’il va prendre toutes les dispositions pour remédier au problème de l’insécurité qui sévit depuis toujours dans le marché.

Les sinistrés du marché HLM peuvent compter sur le soutien de l’UNACOIS. L’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal, qui a fait le déplacement pour constater de visu les dégâts, s’est émue du sinistre. Mouhamed Diop a ainsi apporté son soutien aux sinistrés, avant de demander à l’Etat de prendre toutes ses responsabilités.

Source : Vox POPuLI