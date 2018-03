XALIMANEWS : La visite du patron de diplomatie sénégalaise à la personne de Sidiki Kaba au pays de Benyamin Netanyahou et plus précisément au mur des Lamentations, a fait couler beaucoup d’encre. En effet, beaucoup d’internautes sénégalais n’avaient d’yeux que pour cette information. Pour certains parmi eux, l’acte posé par l’Etat du Sénégal via son Ministre des Affaires Etrangères n’est rien d’autre que la trahison des musulmans du pays. « Je pense que, vraiment il est temps de remettre de l’ordre dans ce pays .Nous ne savons plus qui nous sommes, nous tournons avec le vent. Il faut respecter toutes les croyances ainsi que toutes les religions c’est sûr, mais à ce niveau, c’est de la braderie honteuse de la foi » note cet internaute. Avant de poursuivre « c’est tout simplement de la trahison ».

Plus critique dans son argumentaire, selon les Echos dans sa parution du jour, un autre indique que Sidiki Kaba n’a fait que servir les intérêts du groupe auquel il appartient. « Je ne suis jamais surpris avec ces soit disant fonctionnaires internationaux plus souvent des recrues du New World Order (Nouvel Ordre Mondial),et plusieurs autres organisations bulshits portant des faux titres comme les institutions des droits de l’homme pour simplement des raison de dissimulation de vraie identité de culte du diable », peste-t-il.

Cependant suite à cette visite effectuée sous une très grande escorte de police israélienne du Ministre des Affaires Etrangères , Sidiki Kaba, une décision est tombée du Ministre Palestinien de l’information ainsi que l’autorité en charge des biens religieux de Jérusalem (Awqaf) et le Conseil supérieur islamique ont fortement critiquée, reprochant ainsi à l’officiel sénégalais le fait que la visite n’ait pas été organisée en coordination avec la partie palestinienne.