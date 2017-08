XALIMANEWS- Les élections législatives à Touba continuent de susciter des réactions.

Selon nos confrères de Vox Populi, le Khalife général des mourides, Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, n’a pas du tout apprécié, les saccages des bureaux de vote dans la ville religieuse, et les scènes de violences qui s’en sont suivies, le jour du scrutin.

La nouvelle, impliquant, des partisans de l’ancien Chef de l’Etat, a été mal perçue par le khalife, amenant ce dernier a demandé séance tenante à Me Abdoulaye Wade.

«Je ne m’attendais pas à une telle offense venant de Me Wade. A défaut pouvoir lui parler, je vais le faire via la radio», a tonné Serigne Sidy Mokhtar, dans les colonnes dudit journal.

Aussitôt informé de la colère du khalife, le « Pape du Sopi » a voulu rallier la ville de Touba, pour présenter ses excuses. Mais c’est Me Madciké Niang qui a finalement été dépêché par « Gorgui », pour présenter ses excuses et celle de de sa coalition au guide de la communauté mouride.

Des excuses qui ont été finalement acceptées par Serigne Sidy Mokhtar, qui n’a pas manqué, par ailleurs, a craché ses quatre vérités à son hôte.