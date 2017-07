Ndukur Kacc Essiluwa Ndao

Et nous revoilà presque à la case départ. Le pays est en plein brouhara. Sa sérénité bien atteinte sur fond de démagogie mais surtout d’incompétence. Ce qui se joue vraiment au Sénégal, c’est cette question sérieuse. Je commence à penser que dans l’immédiat ni les logiques ethnicistes ni i les contradictions religieuses et confrériques ne sont les germes potentiels de basculement du pays. Il est vrai que ces deux narratifs sont encore discutés avec un soin précautionneux dans nos chaumières.

Aujourd’hui, le vrai danger de ce pays, c’est une confusion savamment entretenue entre les sphères techniques, administratives et celles politiques. Notre administration est politisée à un rythme qui inquiète. Elle est devenue progressivement une interface d’incompétences envahie par des recommandés politiciens qui gèrent des secteurs clefs du commandement. Avec des profils de larbins inféodés aux maîtres du jour. Et de l’intérieur de l’administration la grogne est forte si ce n’est la débandade.

Ces incompétents sont les vrais fusilles du basculement de ce pays. Comme des êtres invasifs, ils sont au cœur de nos systèmes stratégiques. Il n’est pas étonnant de se retrouver avec plus de 6 millions d’inscrits au moment où elle tablait sur un fichier de 4 millions. Résultats. Nous risquons d’aller tout droit vers le mur. Et dans une naïveté passive et fataliste, nous observons ces bombes à retardement convaincus que les prières de nos ancêtres nous sauveront du déluge.

J’ai trois mots à vous dire pour paraphraser feu Eyadema : A-TTEN-TION. Et puisque les proverbes africains sont pleins de sens et de profondeur pédagogique, citons trivialement celui ci capable de réveiller nos certitudes endormies. Il nous vient du Sénégal d’ailleurs : le jour où un moustique se pose sur vos testicules, ce sera le jour où vous saurez qu’il y’a une meilleure façon de résoudre des problèmes sans employer la violence.

Excellente journée à toutes et tous.

NKEN