Le maire de la commune de Toubacouta, Pape Seydou Dianko, ne dort pas non plus du sommeil du juste depuis lundi dernier. C’est très dur puisqu’en 18 ans de magistère, c’est la première fois qu’il est appelé à procéder à la répartition d’une somme offerte en guise de condoléances. En effet, après le passage du ministre de la Pêche, Omar Guèye, qui a offert dix tonnes de riz et 10 millions de F CFA, en plus d’un autre million d’Anta Sarr Diacko offert par l’entremise du député Babacar Diamé, il fallait procéder à la répartition. La distribution a eu lieu hier, en ce qui concerne l’argent, aux rescapés et aux familles de victimes. Cela s’est passé devant l’imam et le chef de village afin qu’il n’y ait aucune contestation. “C’est sensible et nous ne voulons pas d’une quelconque polémique dans ce contexte”, a-t-il déclaré. Cependant, le chef du village, Tidiane Diouf, a fait savoir que les 51 rescapés ont reçu 43 000 F CFA chacun alors que les familles éplorées reçoivent chacune 420 000 F CFA.

Par ailleurs le maire de Toubacouta appelle à éviter tout folklore pour la venue du président de la République annoncé demain dans l’île… tout en appelant à une mobilisation. “Nous aurions aimé l’accueillir dans un autre contexte. Mais nous allons nous mobiliser pour lui réserver un accueil chaleureux “, déclare-t-il.

Tidiane Diouf (Chef de village de Betenti)

“Il faut que l’on érige Betenti en commune avec toutes les infrastructures. Il nous faut une route bitumée. Depuis le temps qu’on l’exige, on ne nous écoute même pas. Je suis très meurtri en tant que chef de village de Betenti par ce qui s’est passé lundi. J’espère que cette affluence des autorités sera suivie d’actes concrets. C’est la première fois que je vois autant de ministres ici. Même quand ils sont en campagne, ils ne sont pas là. Il faut le dragage du fleuve pour ne plus dépendre des vicissitudes des marées, à moins d’avoir une voie bitumée”.

Abdou Latif Coulibaly (Secrétaire général du gouvernement)

“Le président Macky Sall sera là demain vendredi pour prier avec eux pour le repos de l’âme des morts. Ce que peut faire le gouvernement, c’est d’inciter à porter des gilets de protection. Ce n’est pas un luxe, ni des paroles comme ça, ni une volonté d’entraver les libertés. C’est une façon de faire en sorte qu’ils soient protégés. Il y a une part de responsabilité que chacun de nous doit assumer. Le gouvernement, les citoyens, les journalistes, comme écouter davantage la météo. La mer est quelquefois un phénomène naturel contre lequel on ne peut rien. Ou dans le cas contraire, d’y aller avec des outils qui seront utiles en cas de naufrage. Que les capitaines des bateaux soient davantage formés et comprennent les enjeux. C’est un tout global ; ce n’est pas la responsabilité d’une entité exclusive contre une autre. Il faudra les mobiliser toutes pour régler les problèmes.”

Source: Enqueteplus.com