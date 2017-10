L’ancien directeur de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, et un de ses associés ont reçu l’ordre de se livrer au FBI dans le cadre de l’enquête sur l’ingérence russe dans l’élection présidentielle américaine, indiquent le New York Times et CNN, qui citent une personne intervenant dans le dossier.

Les charges retenues contre Paul Manafort et contre son associé Rick Gates n’ont pas été précisées, mais cette sommation constitue une accélération de la procédure judiciaire dans cette affaire qui empoisonne la présidence de Trump.

Cette nouvelle arrive alors que les premiers chefs d’accusation dans le cadre de l’enquête sur la possible collusion entre la Russie et des proches de Donald Trump doivent être portés au cours de la journée.

Le procureur spécial Robert Mueller, qui mène une enquête discrète, ne s’est jamais exprimé publiquement sur cette affaire.

Dans une série de messages sur Twitter, le président Trump a martelé que la collusion entre son entourage et le Kremlin n’existe pas. Il a accusé les démocrates de mener une véritable chasse aux sorcières.

Plus de détails à venir.

ici.radio-canada.ca