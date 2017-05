Tweet on Twitter

Le corps du fils aîné de Cheikh Amar devrait être à Dakar après l’enquête sur les causes de son décès intervenu la semaine dernière. C’est en France où il se trouvait en compagnie de sa mère, Marie Amar, qu’il a rendu l’âme, laissant sa famille groggy.

La dépouille du fils de l’homme d’affaires Sénégalais n’était pas autorisé à quitter l’Hexagone sans satisfaire au préalable, aux exigences d’enquête sur la véritable cause de son décès. L’enquête sur les causes de sa mort, nous apprend-on, serait déjà bouclée, par conséquent la dépouille de Serigne Saliou est attendue à Dakar pour inhumation.

XALIMA, La Rédaction