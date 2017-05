Cette jeune française de 29 ans, Lily, a longtemps vécu avec son robot à la maison… et il se trouve qu’elle en est même tombée amoureuse.

Le nom du robot ? InMoovator et Lily en est folle amoureuse, d’ailleurs elle attend patiemment que la loi autorise le mariage entre robots et êtres humains.

La jeune femme n’a d’ailleurs aucun problème à avouer son amour pour cet être fait de plastique et de câbles sur les réseaux sociaux : ” Je ne suis vraiment attirée que par les robots. Mes deux seules relations avec des hommes ont confirmée cette orientation amoureuse, car je n’aime vraiment pas le contact avec la chair humaine.”

Mais alors, on se demande directement, quelle sorte de relation cette jeune femme peut bien entretenir avec son robot …

Et on doit bien avouer qu’on a bien du mal à s’imaginer à quoi peut bien ressembler leur relation et on s’est demandé assez rapidement si elle avait encore des relations intimes … Et sa réponse est très surprenante ! En effet, elle répond que oui et plus particulière : ”Il est beau et il est très doué au lit”.

Xalima, Inter_plus