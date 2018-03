XALIMANEWS : Son nom est peut-être méconnu du grand public, mais elle fait les beaux jours du Grand Parti en tant que responsable de la jeunesse féminine. Titulaire d’un master en communication, cette ancienne militante de l’Afp, est projetée au-devant de la scène lors des dernières législatives. Une première pour elle, mais un véritable coup de grâce pour son mentor Malick Gackou, à qui elle voue un profond respect. Elle c’est Sokhna Diarra Cissé. Et à l’occasion de la journée internationale des femmes, la rédaction de Xalima vous plonge dans l’univers de cette lionne de la Médina. Entretien

Bonjour pouvez –vous, vous présenter aux internautes de Xalima ?

Je m’appelle Sokhna Diarra Cissé je suis née et j’ai grandi à Dakar. Je suis communicante de formation et je suis la présidente de la jeunesse féminine du Grand Parti.

Quel est votre parcours ?

J’ai obtenu le certificat de fin d’études élémentaires à l’école primaire Colobane 2, le Bfem au lycée Kennedy, le baccalauréat au lycée Lamine Gueye et un master en communication à l’Issic.

Votre entrée en politique conviction ou accident ?

Je suis née de père libéral qui était lui-même de père socialiste et ma mère est militante de l’AFP. Donc je dirai juste que j’étais prédestinée à faire de la politique.

Par contre, avant même d’avoir l’âge de voter, j’accompagnais souvent ma mère dont je suis très proche à ses manifestations politiques. Ce qui m’a valu beaucoup d’amis dans son parti. Alors sans même m’en rendre compte, j’ai commencé à m’impliquer de plus en plus et j’en suis là aujourd’hui.

Pourquoi avoir choisi de cheminer avec le Grand parti de Malick Gackou?

Je n’ai pas choisi de cheminer avec le grand parti de Malick Gakou. J’ai créé le grand parti. Quand je dis j’ai créé le grand parti je fais allusion à toutes ces femmes et ces hommes qui ont su dire non au bradage de notre ancienne formation politique pour des raisons personnelles. Le grand parti est né d’un long processus de combat et de sacrifice. Il constitue aujourd’hui notre victoire contre notre parti d’origine qui ne répondait plus à nos attentes en termes de démocratie mais aussi de la raison fondamentale de notre engagement politique qui est l’intérêt supérieur du Sénégal.

Lors des législatives vous avez été investie sur les listes au niveau de Dakar. Racontez nous cette expérience ?

C’était avant tout un honneur pour moi. C’était une toute nouvelle expérience dans ma vie. En tant que communicante, j’aime bien être celle qui tire les ficelles, celles qui est dans les coulisses pour apprécier son produit. Dans ce cas de figure, j’ai été au devant de la scène. Une expérience que je ne regrette pas du tout. J’ai eu beaucoup de déception mais j’ai aussi beaucoup appris. L’engagement des jeunes de la Médina reste ce qui m’a le plus marqué. J’en profite également pour remercier très sincèrement le président Malick Gakou pour cette marque de considération.

Le 08 mars journée de la femme, que vous inspire cette journée ?

Avant tout, permettez-moi de rendre un vibrant hommage à la femme. Particulièrement la femme Sénégalaise. Elle constitue un modèle de courage et de bravoure mais aussi de loyauté et de fidélité. Durant cette journée, les femmes intellectuelles se réunissent autour d’une table pour débattre de leurs conditions, notamment la parité, les droits de la femme entre autres. J’aimerai juste les sensibiliser sur le fait qu’elles ne font même pas 20% des femmes de ce pays. J’aimerai les inviter à plus s’ouvrir à ces braves dames du monde rural, qui mieux que les hommes labourent leurs champs et s’occupent en même temps de leur foyer, aux dames qui ne sont pas allées à l’école mais tiennent des commerces dignes des firmes privées internationales, à ces dames qui à travers des tontines qu’elles appellent GIE essayent de tirer leur paires vers un mieux être. J’aimerai qu’on les implique davantage car ces dernières constituent le véritable levier de développement de notre pays.

En tant que jeune leader quels conseils donnez-vous aux femmes ?

En tant que jeune femme leader, j’aimerai inciter les femmes à plus de générosité entre elles. Ça me fend le cœur de voir une femme mettre des bâtons dans les roues d’une autre pour les intérêts du responsable homme en politique. Il faut que les femmes refusent de se faire manipuler et utiliser à remplir les chaises lors des meetings et qu’elles aspirent à faire partie des décideurs.

Quel est votre secret ?

Je n’ai pas de secret mais un crédo « Je sais tout faire jusqu’à ce que j’échoue ». Je n’hésite pas à prendre des risques. Je crois en moi et en mes capacités. Quand je tombe je me relève et je continue d’essayer. Ma détermination et ma confiance en moi-même sont mes principaux atouts.