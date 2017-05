XALIMANEWS- Les dés sont jetés. 45 listes ont été réceptionnées par la DGE, pour participer aux élections législatives du 30 juillet prochain. Les listes définitives seront publiées le 9 juin prochain par arrêté ministériel, ainsi débutera la campagne électorale pour les partis, coalitions et candidats indépendants, pour les 150 sièges de l’assemblée nationale.

Même si quelques surprises ont été notées lors de ces investitures, l’essentiel était connu d’avance.

Chargé par ses pairs de confectionner les listes, le président Macky Sall a choisi le Premier ministre, Mohammad Dionne, pour diriger la liste nationale Benno Bokk Yakaar. Un choix logique, pour certains mais qui a surpris plus d’un, selon notre source.

L’Autre surprise de Benno a été la désignation de la ministre du Tourisme et des Transports aériens, Maïmouna Ndoye Seck, comme tête de liste de la coalition à Dakar. Un véritable coup de fouet pour le ministre de l’Économie, Amadou Bâ, ou son collègue de la Gouvernance locale et maire de Yoff, Abdoulaye Diouf Sarr. Ces derniers semblaient croire en leurs chances de diriger la bataille dans la capitale.

Toujours avec Benno, le président de l’assemblée nationale, Moustapha Niass conduira de liste à Nioro, son fief. Et cheikh Abdou Gaindé Fatma, petit fils de Serigne Touba, devra sauver la coalition majoritaire dans la ville sainte.

Dans les rangs de l’opposition, Khalifa Sall qui a été choisi pour diriger la liste nationale de Mànkoo Taxawu, a élu un de ses plus fidèles lieutenants, Bamba Fall, maire de la Médina, pour la bataille de Dakar.

Wattu Sénégal lui a jeté son dévolu sur l’ancien président Me Abdoulaye Wade, qui a été porté comme tête de liste.

Modou Diagne Fada dirigera la liste nationale Yessal Senegaal. Même chose pour Kaddù askan wi qui aura à sa tête Abdoulaye Baldé, maire de Ziguinchor. Moustapha Guirassy, investi sous la même bannière, dirigera le combat à Kédougou.

Arrivé peu après minuit pour le dépôt de sa liste, Me El Hadji Diouf, tête de liste de la coalition Leeral, a failli payer le prix fort pour ce retard. Car, l’avocat a dû forcer le passage pour se faire enregistrer.

Serigne Modou Kara lui a investi sa femme Sokhna Dieng Mbacké pour diriger sa liste nationale du PVD. Et Le chroniqueur de la 2stv, Mamadou Sy Tounkara a pu déposer sa liste, lui qui en est à sa première participation.

Par contre, les grands absents de ces législatives seront Aliou Sall et Abdoulaye Timbo.