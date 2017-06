XALIMANEWS – Le lot de frustration des investitures de la coalition BBY ne désemplit toujours pas. En effet, Le Secrétaire exécutif de And Jef/ Pads authentique a apporté son soutien à ses camarades de partis, zappés des listes de la coalition Benno Bokk Yaakaar. « Cette colère est d’autant plus compréhensible que ce sera la deuxième législature qui se déroulera sans la présence à l’Assemblée nationale d’un seul député issu de notre formation politique. Autrement dit, aucun militant de And Jef/Pads/A ne siégera à l’hémicycle une décennie durant. Cette situation inédite et inique a débuté avec l’avènement de BBy, coalition à laquelle le parti a volontairement et démocratiquement adhéré, dès 2012 », a défendu Landing Savané dans une note publiée par EnQuête.

Mais le leader de And Jef/Pads/A est résigné, et il exhorte ses camarades qui sont dans les différentes fédérations à se déployer dans la bataille des législatives en s’impliquant « activement » dans la pré-campagne et la campagne électorale. Ceci dans le but de barrer la route aux « forces revanchardes » et donner la majorité parlementaire qualifiée au président Macky Sall. Landing Savané demeure convaincu que le Sénégal sous le magistère de Macky Sall, « politiquement » soutenu par BBY, est en train de faire de “remarquables progrès” dans plusieurs secteurs de la vie socio-économique du pays. Entre autres, la réduction des « fractures sociales » et des « distorsions de développement ». Pour vulgariser ces résultats, il a décidé d’entamer « incessamment » une tournée nationale de sensibilisation.