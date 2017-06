XALIMANEWS – Les tensions montent au sein de la coalition majoritaire BBY. En effet, c’est le grand remous au sein de l’AFP où l’on déplore la démarche d’attribution des postes par le Chef de l’Etat.

Dans le sillage, l’Apr s’octroie le gros du lot avec 115 /165 postes dont 42 sur la nationale et 73 sur la départementale, pendant que le Ps et l’Afp se contente respectivement de 17 et de 6. La Ld obtient 2, le Pit et les autres alliés s’en tiennent entre 1 et 0.