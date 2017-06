Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Le chef de l’Etat avait déclaré que, «sauf pour des cas exceptionnels, les ministres et autres directeurs généraux ne seront pas investis sur les listes». Cependant, signale L’Observateur, en sus de Amadou Bâ et de Diouf Sarr, figurant sur la liste départementale de Dakar, le chef de l’Etat a fait appel à Mansour Faye et à Khoudia Mbaye pour faire gagner Benno Bokk Yaakaar dans le département de Saint Louis.

Aussi, à Kaolack, Mariama Sarr est investie tête de la liste départementale. A Tamba, Me Sidiki Kaba devrait, selon L’Obs, porter l’énorme sceau de la liste. Le ministre chargé de la Microfinance, Moustapha Diop, sera, lui aussi, dans la bataille des législatives puisqu’il est désigné tête de liste à Louga. Des Directeurs généraux seront aussi dans la bataille des législatives puisque Abdoulaye Diop du Cosec et Siré Dia piloteront les listes de leurs localités.

Au total, en sus du premier ministre, 7 ministres et deux directeurs généraux seront sur les listes de Benno Bokk Yaakaar.