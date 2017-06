Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Suite à la polémique née des investitures et les lots de frustrations notées dans les différents partis membres de la mouvance présidentielle, l’avocat Ousmane Sèye, allié du président Macky Sall, est venu au secours de ce dernier.

Selon lui, le chef de l’Etat a fait ses choix devant tous les responsables de Benno Bokk Yakaar (Bby). “Je confirme que ces choix ont été faits à l’unanimité et en présence de tous les responsables de la mouvance présidentielle”, écrit le vice-président du Haut conseil des collectivités territoriales (Hcct) et coordonnateur de la Coalition pour l’émergence (Cpe), dans un communiqué de presse publié dans L’Observateur.

Ainsi, il invite les différents partis alliés à calmer leurs militants et responsables frustrés, et rappelle, toutefois, qu’ “Il n’y a que 165 députés à investir, un effectif qui ne peut être dépassé et tout le monde ne peut pas être député, mais l’essentiel, c’est d’arriver à une victoire de la coalition au pouvoir”.