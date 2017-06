Tweet on Twitter

XALIMANEWS – Aliou Sall et Abdoulaye Thimbo zappés, Mansour Faye investi. Le choix semble n’avoir pas été facile pour notre cher président de la république.

En effet, la sortie des listes de candidature à créer plusieurs polémiques sur la tête de liste de BBY à saint louis, en la personne de Mansour Faye. Qui n’est nul autre que le frère de la première dame, Marième Faye Sall.

Stratégie ou coïncidence ? Les deux semblent y correspondre même si l’absence du maire de Guédiawaye en a surpris plus d’un, car détenant une forte majorité dans sa base, et cela contrairement à son beau-frère.