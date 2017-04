Le Directeur général de la Senelec a présenté hier une leçon inaugurale à l’Institut africain de management. Devant les étudiants et l’Administration de cette université d’enseignement privé, Mouhamadou Makhtar Cissé est largement revenu sur les astuces managériales et les décisions fortes qu’il a prises dès son arrivée à la tête de la Société nationale d’électricité. D’après M. Cissé qui a partagé son expérience avec le public, l’aspect le plus important dans la relance de la Senelec, c’étaient les ressources humaines. Sa philosophie : ‘’il faut d’abord soigner les hommes pour que ces derniers puissent soigner les machines’’.

À son avis, au-delà des connaissances théoriques et techniques, ‘’la vraie valeur, ce sont les hommes’’. Ainsi, alors que le climat social était très tendu à son arrivée, il a d’abord commencé par déceler cette tension. Ensuite, rappelle-t-il, son arrivée à la tête de la société coïncide avec la baisse progressive du baril du pétrole. Il fallait alors mettre en place une vision. Car selon le Dg de la Senelec : ‘’au Sénégal, nous avons fini de réfléchir sur beaucoup de choses.’’ Mais ce qui manque, selon lui, c’est le ‘’pilotage et l’évaluation’’. Pour réussir à redresser cette boîte là où 14 directeurs généraux (12 Sénégalais et 2 étrangers) n’ont pas pu le faire, raconte-t-il, ‘’il me faut chercher ce qui a manqué parce que je ne suis pas plus intelligent qu’eux’’.

Sa remarque est que, depuis plusieurs années, la Senelec était dans l’urgence quotidienne. Ce qui fait qu’il n’y avait pas un projet. Pour éviter de suivre cette logique d’urgence, il a lancé un Plan d’actions prioritaires (PAP). Toutefois, Mouhamadou Makhtar Cissé rappelle qu’il n’a pas bâti ce projet sur du vide. Ses prédécesseurs avaient déjà balisé le chemin, reconnaît-il. Dans cette dynamique de continuité, il fallait réussir le mix énergétique pour faire baisser le coût de production et par ricochet réduire le prix de la facture. Ce qui a permis la réalisation de plusieurs centrales solaires, thermiques et de charbon. D’après lui, la solution au problème de l’électricité est le mix énergétique parce que, dit-il, techniquement, il est impossible d’éclairer tout le pays avec du solaire. Ce que le Sénégal a fait avec la réception des centrales de Bokhol, Malicounda, Tobène Power…

Source: Enqueteplus.com