Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS- Iran Ndao est convaincu qu’Amy Colle Dieng a agi sous le coup de la colère. Une attitude qui, selon lui, ne l’excuse pas pour autant. “Les insultes quelle que soit la personne à qui ils sont adressés ne doivent être tolérés mais il faut comprendre qu’elle est une femme et ça veut tout dire”. Et le célèbre animateur religieux d’implorer le pardon de Macky Sall car pour lui, “C’est le chef qui doit prendre tout sur lui et qui doit intégrer le pardon”.