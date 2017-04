Tweet on Twitter

Hier, Isco a déclenché une polémique à cause d’un paquet de chips aux couleurs du Barça. “C’est un coup de mes potes pour me mettre un coup de pression”, a écrit le meneur de jeu espagnol du Real Madrid sur Twitter.

#LoMásViral La misteriosa bolsa de patatas del Barça en una foto de Isco https://t.co/bCdlqq7WWx pic.twitter.com/cYRx0qdEbf — MARCA (@marca) 7 avril 2017

Hier après-midi, Isco s’est attiré les foudres des supporters du Real Madrid en postant une photo sur Instagram avec un paquet de chips aux couleurs du FC Barcelone.

“Un coup de pression”

Le meneur de jeu espagnol a tout de suite supprimé son post et republié une photo similaire sans le paquet de chips. La polémique a pris de grandes proportions obligeant le joueur du Real Madrid à se défendre sur Twitter: “Je ne vais pas signer au Barça, les relous! Avec cette photo je voulais juste dire qu’on va les manger 😉 #HalaMadrid” et “D’ailleurs j’en ai même pas mangé. C’est un coup de mes potes pour me mettre un coup de pression.”

Fin des rumeurs

Une petite boulette qui aura eu le mérite de lancer le Clasico (23 avril). Et surtout de mettre fin aux rumeurs qui envoyaient Isco au Barça la saison prochaine.