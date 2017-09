A peine nommé Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall songe, déjà, à faire mieux que son prédécesseur, Sidiki Kaba.

”Nous oeuvrerons, harmonieusement, dans la conjugaison de la continuité et l’innovation”, a-t-il promis, ce soir, en marge de la cérémonie de passation de service avec le désormais ex-ministre Me Sidiki Kaba.

A cet effet, bien qu’il juge très satisfaisant le travail effectué par ce dernier, le Professeur de Droit entend faire mieux, avec la mise en route d’une ”méthode inclusive”.

Pour cela, invite-il, tous les travailleurs de la justice à se ranger derrière lui, pour réussir la tâche que lui a confiée, dit- il, le président de la République.

”Nous étudierons, concevrons et mettrons en ordre toutes les réformes nécessaires pour la modernisation de la justice”, a-t-il ajouté.

Non sans promettre des perspectives. Car, annonce-t-il, il ne sera plus question de rupture, mais plutôt de continuité, de modernisation et d’innovation.

Actusen.com