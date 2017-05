Si le long weekend end a été politique dans la péninsule et surtout dans le nord, force est de reconnaitre que les militants du PDS ont ravi la vedette à toutes les autres formations politiques du point de vue de la mobilisation. En effet tel Phoenix dans la mythologie grecque, le parti démocratique sénégalais semble renaitre de ses cendres au moment où tous ou presque le déclaraient mort, du moins en Italie, Aliou Gueye et ses frères de parti ont montré à qui veut le voir que leur formation est bien présente et qu’il faut plus que jamais compter avec elle.

La grande salle qui a abrité les travaux s’est révélée trop étroite pour recevoir ce beau monde venu des quatre coins d’Italie pour non seulement renouveler leur confiance au frère Karim Meissa Wade mais aussi et surtout montrer leur engagement aux côtés de leurs frères Aliou Gueye et Mame Diarra Fam investis comme candidats pour les prochaines législatives. Pour rappel madame Sarr née Mame Diarra Fam et monsieur Aliou Gueye sont investis sur la liste des législatives en attendant que le front patriotique de la diaspora ne décide de la posture à adopter.

Les organisateurs de l’évènement Mor Diakhoumpa , Ibrahima Niane ,Amy Collè Badji Astou Babou et les autres ont réussi leur pari qui était de faire de leur fief Brescia la capitale des bleus le temps d’un après midi. Et ce qui n’échappe à aucun observateur est la présence de tous les mouvements de soutien à karim Wade. En effet les karimistes de tous bords se sont joints à la fête.

Le PDS a posé un acte qui pourrait être interprété comme un avertissement solennel à l’endroit de son adversaire direct l’APR qui, elle aussi ,était en train de faire la revue de ses troupes du coté de Milan . Une rencontre initiée par Madame le vice consul du Sénégal à Milan madame Khady Sall Ndiaye , en présence de Monsieur Cheikh Kantè directeur général du port autonome de Dakar.