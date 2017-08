Tweet on Twitter

C’est à Sassari, en Italie que s’est produite cette scène regrettable. Un jeune sénégalais s’est suicidé en faisant une chute à partir d’un pont. Selon Souleymane Ndoye, sénégalais vivant en Italie depuis des années et qui s’active sur les conditions de vie des Sénégalais, cette personne est de nationalité sénégalaise. Son Papa tient un commerce Kabab dans cette même contrée. Les causes de ce drame ne sont pas encore connues.



Italie chute d'un jeune sénégalais by d-jery