Chers compatriotes,

C’est avec une grande humilité que j’accueille mon investiture comme titulaire de la coalition Mankoo Taxawu Sénégaal dans la région « Amérique du Nord et Océanie ».

Je mesure l’importance de la tâche. J’essayerai d’être à la hauteur en travaillant sans relâche pour mériter cette confiance placée en ma modeste personne.

Chers compatriotes,

La mission pour laquelle j’ai été choisi demande un sens élevé du devoir, d’un dévouement total et une disponibilité constante à l’égard de nos compatriotes établis ici dont le besoin d’une représentation forte au Sénégal est une exigence.

J’ai les compétences, la conviction, la détermination et l’amour qu’il faut pour mener à terme cette mission.

Soyons unis pour le triomphe de la liste de Mankoo Taxawu Sénégaal dans la diaspora comme au Sénégal !

Chouaib Coulibaly « Jacob »

Candidat député de la diaspora, Région « Amérique du Nord et Océanie »

Mankoo Taxawu Sénégaal