Bocar Diop a fait face, hier, aux juges de la chambre criminelle de Dakar pour assassinat. Et si en rendant sa décision, le 7 novembre prochain, ces derniers suivent le maître des poursuites dans son réquisitoire, le mis en cause risque la prison à vie.

Il ressort des débats d’audience que l’accusé et ses amis, tous des trafiquants de Yamba (chanvre indien), ont longtemps soupçonné la victime d’être un indicateur de la police. De peur d’être dénoncés, ils ont décidé de l’éliminer. C’est sur ces entrefaites qu’ils l’ont provoqué, déclenchant ainsi une bagarre entre eux. Au cours de cet accrochage, Bocar a été blessé par la victime. Ne pouvant pas gober cela, il a décidé de se venger. Ainsi a-t-il acheté un couteau qu’il gardait toujours par devers lui. Il s’est lancé à la recherche de la victime qui, on le rappelle, avait l’habitude de fréquenter les bars « Kaminane » ou « Bou bess ». Et lorsqu’il l’a aperçu, Bocar n’a pas hésité de l’interpeller.

Une autre bagarre a éclaté entre eux et au cours de laquelle Bocar a assené un coup de couteau fatal à son protagoniste avant d’aller se réfugier à Nguidjilogne, une localité située dans le département de Matam. Par ailleurs, c’est la maman de la victime qui a alerté les limiers qui étaient au poste de police de Jaxaay. Ces derniers se sont rendus sur les lieux pour découvrir le cadavre baignant dans une mare de sang. Après le constat et le transport du cadavre, la maman a porté plainte. Elle a déclaré à la police que son fils ne s’entendait pas avec les nommés Aly Diéne, Pape Sall et autres, tous des trafiquants de chanvre indien.

Il faut dire que c’est quelques jours plus tard que Bocar a été appréhendé par les policiers enquêteurs. Soumis au feu roulant des questions, il a reconnu être l’auteur de la mort de Chérif Assane Thioub. A la barre de la chambre criminelle de Dakar, hier, l’accusé a soutenu qu’il n’avait nullement l’intention de tuer Chérif. Cependant, dit-il, quand il s’est rendu à la maison de la victime pour discuter avec lui, cette dernière l’a attaqué avec une barre de fer. Il a donc riposté en lui donnant un coup de couteau au dos.

Prenant la parole pour défendre les intérêts de la partie civile, l’avocat a rappelé que l’accusé a toujours reconnu les faits. Convaincu de la culpabilité de l’accusé, il a réclamé 150 millions de francs à titre de dommages et intérêts. Même tonalité chez le maître des poursuites selon qui les faits ne souffrent l’ombre d’aucune contestation. Il va plus loin en soutenant d’écarter toute idée de légitime défense. A l’en croire, le mis en cause était juste animé par un sentiment de vengeance. Donc, il ne mérite aucune circonstance atténuante. Sur ce, il a demandé à la chambre de le déclarer coupable pour homicide volontaire et, pour la peine, de le condamner aux travaux forcés à perpétuité. Pour sa part, la défense a demandé la clémence de la juridiction. L’affaire a été mise en délibéré pour jugement devant être rendu le 7 novembre prochain.