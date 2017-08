Tweet on Twitter

Succéder à Neymar: tel est le rude défi qui attend l’attaquant français Ousmane Dembélé, recruté par le FC Barcelone pour 105 M EUR plus bonus et présenté lundi au Camp Nou devant 18.000 supporters qui espèrent n’avoir pas perdu au change.

“Je ne suis pas là pour remplacer Neymar”, a prévenu d’entrée le jeune international français (20 ans, 7 sélections), conscient qu’il sera forcément comparé au Brésilien, transféré au Paris SG début août.

“Il y a une classe d’écart entre moi et Neymar. Neymar est l’un des meilleurs joueurs du monde, c’est un très grand joueur. Moi, je suis tout jeune”, a ajouté Dembélé lors de sa présentation au Camp Nou. “Le FC Barcelone avait besoin d’un joueur dans cette position. Ils ont fait appel à moi et je vais tout donner.”

“Dembouz”, qui a hérité du numéro 11 du Brésilien, doit le remplacer poste pour poste au sein de la ligne d’attaque du Barça, où il évoluera aux côtés du quintuple Ballon d’Or Lionel Messi et de l’avant-centre uruguayen Luis Suarez. “J’espère bien m’intégrer dans cette équipe, être bien avec tout le monde et avec le public ici dans ce beau stade”, a-t-il promis. “Je viens ici pour grandir, pour gagner des titres avec mes coéquipiers.”

Plus de monde pour Neymar

Acheté vendredi au Borussia Dortmund, Dembélé est devenu le deuxième transfert le plus onéreux de l’histoire du football après celui de Neymar et en attendant le départ de Kylian Mbappé (Monaco) vers le Paris SG pour une somme estimée à 180 M EUR selon plusieurs médias.

Outre un montant fixe de 105 M EUR, l’opération Dembélé comprend un maximum de 42 M de bonus, dont la moitié correspondra au rendement du joueur, et l’autre moitié aux résultats du Barça. En attendant de débuter sous ses nouvelles couleurs, sans doute lors du derby contre l’Espanyol le 9 septembre en Liga, le Français a pu constater qu’à Barcelone, le football déchaîne les passions.

L’affluence 18.000 personnes relevée lundi au Camp Nou témoigne d’un vrai engouement pour Dembélé. Mais ce chiffre fourni par le club est cependant loin des 50.000 personnes présentes pour Neymar en juin 2013. Difficile d’échapper au jeu des comparaisons…

La présentation de l’ancien Rennais, retardée de deux heures en raison d’un document manquant, a d’ailleurs mis à rude épreuve la patience des supporters. Certains ont même scandé “Bartomeu démission”, mécontents de la politique sportive du président Josep Maria Bartomeu, jugé coupable d’avoir laissé filer Neymar.

En ce sens, l’arrivée de Dembélé est censée apaiser un peu les “socios” (supporters-actionnaires) du club. “Avec un joueur comme Ousmane, nous disposons d’une équipe compétitive qui peut prétendre aux plus beaux succès”, a assuré le président barcelonais.

Encore une ou deux recrues

Le Barça espère encore une ou deux recrues supplémentaires d’ici la fin du mercato vendredi, a confirmé Robert Fernandez, secrétaire technique du Barça. Les médias ont évoqué le nom du milieu offensif brésilien de Liverpool Philippe Coutinho et Fernandez n’a pas démenti: “Nous espérons parvenir à un accord et pouvoir présenter un nouveau joueur”, a-t-il dit.

Arrivé dimanche à Barcelone, Dembélé a passé sa visite médicale lundi matin avant de rejoindre le Camp Nou où il a signé un contrat de cinq ans. Puis, en tenue de footballeur, Dembélé a rejoint la mythique pelouse du Camp Nou et enchaîné les jongles des deux pieds avant de prendre la pose pour les photographes et d’échanger quelques passes avec de jeunes joueurs du club.

“Je suis très content d’être dans ce club, c’est le meilleur club du monde avec les meilleurs joueurs du monde”, a lancé l’ailier français au micro, acclamé par les supporters lorsqu’il a ajouté en catalan “Visca el Barça” (Vive le Barça). “Quand j’étais jeune, j’ai toujours voulu jouer au Barça, dès que je pouvais regarder des matches je regardais”, a-t-il poursuivi. “J’espère qu’on va faire une très bonne saison et gagner tous les titres avec le Barça.”