XALIMANEWS-Selon des informations rapportées par Dakaractu, Zine Ben Yahmed, administratrice de Jeune Afrique, a envoye? une lettre a? plusieurs structures “afin d’ouvrir les vannes financie?res en attendant d’avoir la fameuse lettre-recommandation de Me El Hadj Oumar Youm, Directeur de cabinet du Pre?sident”.

“Madame, Monsieur, Jeune Afrique est heureux de mettre le Se?ne?gal a? l’honneur le 24 septembre 2017 en publiant notre tant attendu « GRAND DOSSIER SE?NE?GAL ». L’objectif de cette e?dition sera d’informer a? travers des chiffres cle?s, des interviews, reportages, portraits d’entreprises et institutions en pointe, les 600 000 fide?les lecteurs hebdomadaires africains et internationaux de la stabilite? politique, du potentiel e?conomique et du dynamisme du Se?ne?gal”, lit-on sur la missive d’après nos confrères.

Et de poursuivre : “Attention, nous bouclons cette e?dition prochainement. Etant la nouvelle repre?sentante du Groupe Jeune Afrique pour le Se?ne?gal et actuellement a? Dakar, je serai tre?s heureuse de vous rencontrer et ainsi vous pre?senter toutes nos opportunite?s de collaboration. Dans l’attente d’une date de rencontre qui vous serait favorable, veuillez recevoir chers partenaires mes meilleures salutations”.