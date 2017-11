Pour rendre hommage aux valeureux sénégalais qui ont porté haut l’étendard national de par leur excellence et leur leadership, le jeune Omar Diallo a mis en place le projet Sargal Sunugal.

Sargal Sunugal est un événement organisé chaque année. Il permet de distinguer les Sénégalais et Sénégalaises qui ont excellé dans leur domaine de compétence, et qui ont porté loin l’image positive du Sénégal. Créée depuis 2014, cette structure a fait couler d’encre et de salive. « Jeunesse et Entrepreneuriat », s’est approché du promoteur pour un entretien… Moins bavard, Omar Diallo a tout de même accepté répondre à nos questions.

Vous êtes le patron de Sargal Sunugal, pouvez-vous nous dévoiler le contenu essentiel de ce projet ?

Le contenu essentiel de mon projet Sargal Sunugal est d’honorer l’image des sénégalais qui ont fortement participé à mener le pays au sommet mondial.

L’appellation Sargal Sunugal, est-ce un fruit du hasard ?

J’ai utilisé le nom Sargal Sunugal pour encourager nos leaderships sénégalais dans le but de promouvoir leur parcours. C’est la principale raison de l’ouverture de cette boîte.

D’où est venue cette idée de mettre sur pied votre propre structure ?

L’idée de mettre sur pied mon propre structure est relative à la crédibilité car mon objectif c’est non seulement d’œuvrer sur un projet à long terme mais aussi permettre aux Sénégalais de savoir qu’ils ont des références parmi eux.

Combien de personnes êtes-vous au sein du Sargal Sunugal ?

Nous sommes au nombre de quatre personnes pour le moment.

Comment jugez-vous l’entrepreneuriat des jeunes sénégalais ?

De nos jours la jeunesse sénégalaise est motivée parce qu’au paravent les jeunes attendaient la main forte pour pouvoir entreprendre quelques chose et ce fléau commence à disparaître. Les jeunes d’aujourd’hui n’attendent personne pour créer leur propre projet afin de participer au développement de ce pays. C’est ce que salue de passage et je continue à encourager tout les jeunes qui sont aussi motivés que ma propre personne.

Les autorités sénégalaises œuvrent-elles, selon vous, pour la valorisation de l’entrepreneuriat des jeunes ?

Sur ce point je dirais que dans les touts les secteurs d’activités on note une forte mobilisation de la jeunesse mais malheureusement c’est insuffisant. Les autorités devraient plus œuvrer pour entrepreneuriat des jeunes car, cela nous permet à coup sûr d’assurer la relève.

Dans votre parcours d’entrepreneur quelles difficultésrencontrez-vous et comment avez-vous réussi à les surmonter ?

Dans la vie on fait toujours face à des difficultés majeures, il y en a tellement qu’on peut pas le citer mais Al Hamdoulillah on réussit toujours à les surmonter. C’est mon ambition et ma soif de réussite qui m’a permis de rester debout.

Que peut-on attendre de Sargal Sunugal ?

On peut attendre de Sargal Sunugal tout un travail basé sur le sérieux jusqu’à ce que tous les sénégalais s’y voient dedans et Incha Allah vous ne serez pas déçus. SARGAL SUNUGAL ambitionne d’organiser chaque année, un événement phare d’hommage et de reconnaissance pour honorer à leur juste valeur, ces dignes hommes et femmes du Sénégal, qui ont porté haut l’étendard national de par leur excellence et leur leadership. A chaque édition, il y aura un récipiendaire qui donnera son nom à l’événement et d’autres récipiendaires recevront également un prix.

Quelques conseils pour les jeunes qui veulent suivre vos pas ?

Je dirais aux jeunes d’être ambitieux, de croire à leur personne et de ne jamais lâcher prise.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu et qui ont cru en moi sans oublier Senego qui participe à la promotion des jeunes.