Le chanteur se battait contre un cancer du poumon depuis fin 2016.

L’une des plus grandes voix francophones vient de s’éteindre. Jean-Philippe Smet, alias Johnny Hallyday, est mort ce mercredi 6 décembre a annoncé sa femme dans la nuit.

“Johnny Hallyday est parti. J’écris ces mots sans y croire. Et pourtant c’est bien cela. Mon homme n’est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de sa vie, avec courage et dignité”, écrit Laeticia Hallyday dans un communiqué.

Johnny, 74 ans, laisse derrière lui plus de 1000 chansons et des centaines de millions de fans. L’interprète de “L’envie” a toujours tenu un discours de combattant face à sa malade prônant le “Fuck the cancer” dans plusieurs de ses posts sur les réseaux sociaux.

Bête de scène, Johnny était une icône nationale. En 1998, quelques mois après Jean-Louis Aubert en première partie des Stones, il est le deuxième artiste français à s’être produit au Stade de France. En trois représentations, il attire plus de 200.000 spectateurs. Il y reviendra en 2009 et 2012.

Né en 1943 à Paris, Johnny a commencé sa carrière au début des années 60. Il a été le premier à rendre populaire le rock en France, notamment en adaptant des chansons du répertoire rock américain. C’est à ce moment là que le chanteur devient “l’idole des jeunes”.

