XALIMANEWS- La question du droit de l’enfant doit occuper une place centrale dans l’agenda des plus hautes autorités de ce pays. C’est l’avis des acteurs qui, sur le point d’oeuvre, remettent à l’ordre du jour, la question du retrait des enfants de la rue.

Pour la cérémonie marquant la 26ème édition de la Journée de l’enfant africain et la 28ème édition de la semaine nationale de l’enfant, les activités ont lieu à Ziguinchor. Le thème sur les “conflits et crises en Afrique : protégeons les droits de tous les enfants” est retenu par l’Union africaine pour permettre au continent frappé par les nombreuses crises de demeurer vigilant sur la protection des enfants. Selon le directeur de cabinet du ministère de la Femme, de la famille et de l’Enfance, ce thème est d’une “actualité brulante”, l’Afrique étant un continent sujet à de multiples conflits. Mieux, elle fait face à d’autres types de conflits, à la montée du terrorisme dont les acteurs utilisent souvent des enfants.

Mais, l’une des préoccupations principales du secteur de la protection de l’enfance au Sénégal demeure également la mendicité des tout-petits. Ce qui les expose au phénomène des enfants de la rue, avec son lot de violences, d’abus et de délinquance juvénile. À cet effet, le directeur de la Protection des droits des enfants annonce qu’une campagne de retrait de tous les enfants de la rue sera déclenchée juste après le Ramadan. Les exploitants des enfants de la rue sont donc avertis de la mesure. “Nous allons récupérer tous les enfants de la rue pour les placer dans un centre”, a déclaré Niokhobaye Diouf, qui se félicite de l’initiative entreprise par la commune de la Médina.

Par ailleurs, la protection de l’enfance s’intéresse aussi au mariage de jeunes filles et garçons. Elle entend mener des actions visant à “mettre fin aux mariages d’enfants”, dont le lancement officiel sera effectif dans quelque temps.

Il convient aussi de relever que le Sénégal n’est pas épargné par la crise alimentaire qui touche les enfants, à l’instar d’autres pays du Sahel. Toutes les régions n’échappent pas à cette situation d’insécurité alimentaire de crise nutritionnelle. Il faut noter qu’une manifestation énorme impliquant 500 enfants est prévue. Une réunion géante de lobbying avec le Chef de l’Etat et des enfants est prévue pendant l’évènement. Des célébrités telles que Youssou Ndour, Baaba Maal, Coumba Gawlo, Viviane Ndour , Mada Ba, Oumar Pene, Abdou Guité ont aussi été invitées.

Pour rappel, cette journée africaine est un évènement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l’apartheid. Les coalitions de l’action mondiale contre la pauvreté ont choisi cette occasion pour en faire la journée africaine du bandeau blanc et pour faire une demande régionale auprès des dirigeants du pays concernés afin qu’ils agissent immédiatement pour éradiquer la pauvreté extrême qui cause la mort d’un enfant toutes les 3 secondes en moyenne.