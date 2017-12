Mon cher président, en ce jour de votre naissance je voulais souhaiter un Joyeux anniversaire et vous rappeler votre serment tenu devant toute la nation sénégalaise afin de prendre officiellement vos fonctions de quatrième président de la République du Sénégal:

Permettez moi monsieur le président de vous rafraîchir la mémoire car devant Dieu et devant la Nation sénégalaise, vous avez juré de remplir fidèlement la charge de président de la République du Sénégal, ce que nombreux sénégalais doutent quand on voit comment Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng vous accaparent, on dirait que le pays compte trois présidents de la République.

Vous avez aussi juré monsieur le président d’observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois. Ce que jusqu’ici nous les sénégalais dans notre grande majorité doutons vu comment vous tripatouillez la constitution mais aussi comment vous vous servez des magistrats et policiers pour combattre sans scrupule vos adversaires politiques et emprisonner tout sénégalais qui ose vous tenir un langage de Vérité.

Vous avez encore juré monsieur le Président de consacrer toutes vos forces à défendre les institutions constitutionnelles, ce que vous êtes loin de faire depuis que vous occupez la présidence de la République. Car vous manipulez le conseil constitutionnel, vous manquez volontairement de sanctionner vos ministres et directeurs généraux incompétents mais en même temps voleurs de l’argent public qui s’enrichissent en un laps de temps et continuent toujours de le faire en les déplaçant de direction en ministère ou de ministère en ministère.

Aussi monsieur le Président vous avez juré d’assurer l’intégrité du territoire et l’indépendance nationale, ce qui reste beaucoup à se faire sentir car cinq ans maintenant que vous êtes au pouvoir et l’insécurité est devenue plusqu’un fléau national tout en vous rappelant que l’indépendance nationale commence par votre propre liberté à vous monsieur le président, à prendre des décisions et des mesures pour votre pays sans la pression d’aucun lobby maçonnique ou de l’Elysée.

Enfin monsieur le président vous avez juré que vous ne ménagerez aucun effort pour la réalisation de l’unité africaine mais quelle est votre vision pour l’Afrique quand on vous sent plus enclin aux intérêts des français?

Monsieur le président, en ce jour de votre anniversaire je tenais à vous souhaiter une longue, belle et heureuse suite de vie, de vous dire aussi que la jeunesse de votre pays ne vous déteste aucunement, elle attend juste de vous un leadership avéré en face de l’ancien colon et une bonne prise en charge de l’intérêt supérieur de la nation. Cette nation sénégalaise qui certes n’a jamais connu de guerre, mais pauvre et souffrante d’un système politique que seule votre fonction actuelle peut changer et vous avez la jeunesse et la possibilité de le faire si réellement vous aimez le Sénégal, c’est pas trop tard.

Encore Joyeux Anniversaire cher Président !

Tahirou Sarr

Analyste/Conseiller Politique