Tweet on Twitter

Share on Facebook

XALIMANEWS : Un mois de prison ferme assortie d’une amende d’un million de FCFA, c’est la peine requis par le Tribunal de grande instance de Dakar, à l’encontre de l’adjoint au maire de Grand-Dakar, Djiby Diouf. Il a été reconnu coupable des délits de menace de mort, destruction de biens appartenant à autrui, violence et voie de faits.

S’agissant des faits, le tort du conseiller municipal, c’est d’avoir caillassé le taxi de Serigne Mbacké. En effet, la voiture de ce dernier est tombée en panne pile devant le domicile de Djiby Diouf. Qui de suite, a invité Mbacké à déplacer le véhicule. Le taximan lui demande un peu plus de temps. Mais, face au refus de l’adjoint au maire, quelques échanges de propos aigres-doux plus tard, Diouf s’empare de briques et réduit en morceaux le pare-brise.

Serigne Mbacké dépose une plainte. Djiby Diouf est arrêté avec son frère, Pape Diouf, reconnu coupable d’avoir participé à la casse. Les frères Diouf ont été condamnés à un mois ferme et à verser un million à la victime.