XALIMANEWS – Trois individus d’une entreprise de transit ont ourdi un plan pour voler 2 tonnes de riz. Malheureusement pour eux, la cargaison n’est jamais arrivée à bon port, la faute à la vigilance d’un agent de sécurité et à la diligence de la gendarmerie de la Foire.

Ils sont au nombre de cinq à quitter le box des accusés pour se diriger vers la barre. Moussa Diallo, Alassane Dembélé, Tidiane Cissé, Boubacar Ndiouga Khouma et Goumba Sy. Il y a un sixième coaccusé, un dénommé Mamadou Diawara, qui a trouvé le moyen de s’en tirer. Parmi eux, il y a des employés de l’entreprise SOMICOA. Ils sont accusés de ‘‘vol en réunion à l’occasion du service’’. Les auteurs du forfait ont profité de la fête de Tabaski pour passer à l’action. C’était le dimanche 3 septembre dernier. Pendant que la majeure partie des Sénégalais digérait tranquillement les repas copieux de la Tabaski, Moussa Gningue, responsable dans l’entreprise, a été informé de l’arrestation d’une bande de voleurs par la gendarmerie de la Foire. Celle-ci était en passe de dérober la quantité de 2 tonnes de riz dans l’un de leurs magasins de stockage au CICES.

Hier, Moussa Diallo, le présumé cerveau du gang, ne s’est pas éternisé devant le juge. Il a avoué les faits qui lui sont reprochés et mouillé ses complices. ‘‘Mamadou Diawara, Tidiane et moi avions tout planifié pour pouvoir évacuer le riz à l’insu de tous. Nous avons intégré dans le ‘‘deal’’ Alassane Dembélé, chef des vigiles, qui nous a donné son approbation. D’ailleurs, le vol était prévu pour le samedi, mais c’est lui-même qui nous a demandé de le repousser jusqu’au dimanche, pour éviter tout soupçon’’, a-t-il déclaré.

Tidiane Cissé, lui aussi employé dans la même entreprise, a fait dans l’aveu. Il a avoué avoir rédigé et délivré un bon sans cachet à Moussa Diallo.

‘‘Les deux chauffeurs n’étaient pas au courant du vol’’

Toutefois, il a disculpé les deux chauffeurs, à savoir Goumba Sy et Babacar Khouma. ‘‘Ils n’ont rien à voir avec ce vol. J’avais appelé Goumba pour transporter le riz. Il m’a fait savoir que son véhicule n’était pas capable de le faire et il m’a mis en rapport avec Babacar Khouma qui n’est nullement lié à tout ça’’, a-t-il conclu. Des aveux qui ont enchanté le juge et facilité la tâche à leurs conseils. Par contre, le chef des vigiles, Alassane Dembélé, a tout nié en bloc. ‘‘Quand je suis venu prendre service, à 19 h, j’ai trouvé la voiture stationnée par les pandores. J’ai appelé le chef de la sécurité, Arona Pam, pour constater les faits. Je vous assure que je ne suis impliqué ni de près ni de loin dans cette affaire’’, s’est-il défendu.

Babacar Ndiouga Khouma, l’un des chauffeurs, s’est également lavé à grande eau. ‘‘Moussa m’a appelé pour 5 tonnes de riz que je devais transporter. Mais j’ai pris les précautions de lui demander si c’était dans un cadre légal et il m’a répondu par l’affirmative. Une fois sur place, on m’a donné un bon et Moussa en personne est allé ouvrir à clé le magasin dans le pavillon orange. Ils ont chargé 2 tonnes, ce qui m’a semblé bizarre, car on s’était entendu pour 5 tonnes. Lorsque j’ai demandé pourquoi, il m’a proposé 10 mille francs de plus pour me taire. C’est là que je me suis rendu compte qu’il y a quelque chose de louche’’, raconte-t-il.

Après le chargement, la bande n’est pas parvenue pas à évacuer lieux. Le vigile qui était de service, ce jour-là, a très vite compris l’écart qu’il y a entre le bon et la quantité de riz chargée. C’est sur ces entrefaites qu’il a avisé la gendarmerie qui les a mis aux arrêts.

Ainsi, le représentant du ministère public n’a pas raté les accusés. ‘‘Le sieur Dembélé, a-t-il martelé, ne pouvait pas ignorer tout ce qui se tramait dans l’entreprise. Par contre, sachant que le complot a foiré, il a essayé de se soustraire en avisant son supérieur’’. Il a requis la relaxe pour les deux chauffeurs et 2 ans d’emprisonnement dont 6 mois ferme pour les trois autres. La défense a, elle, mis l’accent sur l’innocence des chauffeurs.

Le juge a condamné Moussa Diallo, Alassane Dembélé, Tidiane Cissé à 2 ans dont 2 mois ferme. Les chauffeurs Goumba Sy et Babacar Khouma ont été relaxés.

