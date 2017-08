XALIMANEWS- La chanteuse Amy Collé Dieng risque de passer sept longues années au plus en prison si l’on s’en tient à l’avis de Me Assane Dioma Ndiaye qui, sur les ondes de la radion Sud Fm, a fait savoir qu’après la réforme du Code pénal, les infractions concertants les propos outrageants ont connu une aggravation des peines qui leur sont appliquées.

«En matière de cybercriminalité, d’insultes et surtout d’infractions liées à l’internet, on a prévu non seulement de nouvelles incriminations, mais aussi un durcissement des peines. Et pour ce genre d’infractions, qu’il s’agisse d’offenses, d’injures à travers des réseaux sociaux, la peine peut aller jusqu’à 7 ans de prison aujourd’hui, en vertu des nouvelles dispositions du Code pénal», a-t-il déclaré.

Cependant, la robe noire précise qu’il faut prendre en compte la présomption d’innocence et que tout dépend de la qualification des faits et de ce que l’on peut prouver.

« Il faut être très prudent. Mais si les propos prêtés sont avérés c’est à la fois des propos offensants et injurieux et des propos inacceptables dirigés contre la Première institution de la République», dit-il.

Avant de poursuivre : «Ce sont des termes outrageants et, dans le cadre de l’outrage, de l’offense, de l’injure ce sont des choses qui sont prévues avec des incriminations plus ou moins similaires et des peines très dures. Cela ne peut pas être de l’indignation, ce sont des propos injurieux d’après la loi».