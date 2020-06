XALIMANEWS : L’ffaire Lamine Diack revient au devant de la scène. Le procès de l’ancien président de la fédération internationale d’athlétisme s’ouvre à nouveau ce 8 juin à Paris

Lamine Diack est poursuivi pour corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. Parmi les autres prévenus figure son fils et ancien «conseiller spécial» pour le marketing à l’IAAF, Papa Massata Diack, réfugié à Dakar depuis l’arrestation de son père, en novembre 2015, et qui a toujours échappé à la justice française, malgré la délivrance d’un mandat d’arrêt international.