Abdou Karim Guèye alias »Xrum Xaax », animateur et rappeur de profession, est attrait ce mercredi, devant la barre du tribunal départemental de Dakar statuant en matière de flagrant délits.

Le rappeur comparaissait, selon le site seneweb, pour répondre aux délits de manifestation non déclarée. Il dit avoir reçu l’information sur l’état de santé dégradante de l’imam Ndao en prison. A son titre d’animateur et de rappeur, il dit avoir jugé nécessaire de créer un mouvement dénommé «Nitou deug» qui n’a rien de politique, selon lui. Pour, dit-il, solliciter la liberté provisoire de l’imam.

Pour sa défense, il soutient que le point de presse tenu le 4 mai avait pour objet d’annoncer le rassemblement qui doit se tenir ce 12 mai. Lequel devait regrouper ds journalistes et des rappeurs.

Trois mois assorti de sursis ont été requis contre lui. L’affaire est mise en délibéré au 12 prochain.

senego.com