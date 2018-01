XALIMANEWS : Le Sénégal et l’Afrique seront bien représentés lors de la prochaine Coupe du Monde car, selon le défenseur de Naples, Kalidou Koulibaly, le Sénégal n’y ira pas comme un simple touriste. Le napolitain a tenu ces propos, lors de son interview avec un journaliste algérien d’El Heddaf TV. Le footballeur a évoqué durant cette entrevue, l’équipe nationale du Sénégal, mais aussi de l’espoir que le peuple sénégalais en particulier et toute l’Afrique en général placent sur eux.

« Les chances du Sénégal sont comme celles de tout le monde. Je pense qu’on part tous sur un pied d’égalité. On sait qu’il y a des nations comme la France, l’Allemagne, l’Angleterre, qui ont l’habitude de disputer la Coupe du Monde mais, nous on va là-bas pour donner tout ce que l’on a, pour bien représenter l’Afrique. On sait qu’on est dans un groupe qui est très homogène. La Pologne, tout comme la Colombie et le Japon sont des équipes très redoutables.

A nous d’être concentrés et très sérieux contre eux pour passer ce premier tour, ce qui serait déjà une très bonne chose. Ensuite une fois qu’on passe ce premier tour, tout est possible », a fait savoir l’international sénégalais.

La charnière centrale de l’équipe nationale est satisfaite de son coach, avec qui dit-il : «Nous avons la chance d’avoir un entraineur qui est sénégalais, qui est très jeune aussi. Pour lui, c’était un objectif de nous conduire à la Coupe du Monde et c’est fait. Il fait aujourd’hui partie des plus jeunes entraineurs et un des rares entraineurs africains qui vont faire cette Coupe du Monde. J’en suis très content. C’est un entraineur qui le mérite et sa réussite ouvre la porte à tous les entraineurs africains qui passent leurs diplômes et qui sont capables de prendre les destinées de leur équipe nationales respectives de les tirer vers le haut ».

L’ancien messin est conscient du soutien des Africains à l’équipe nationale du Sénégal. Car, «contrairement à tous les pays d’Europe », en Afrique, « quand un pays va en Coupe du Monde, c’est avec le soutien de tout le continent. Donc, on sait qu’on porte le poids de toute l’Afrique sur les épaules ».

En Russie, il ne sera pas question de tourisme, ce sont des « Lions » qui comptent aller chez Poutine pour défendre l’image de toute une nation.

« Au Sénégal, nous savons que nous avons une grande responsabilité pour la Coupe du Monde. Nous voulons faire une bonne impression, donner une bonne image du continent africain, souvent terni par des commentaires. Il nous appartient donc de représenter notre continent et montrer que l’Afrique est un vivier. Nous voulons vraiment faire une belle Coupe du Monde et faire partie des grandes nations du monde. Quand on me parlait de la Coupe du Monde, j’avais des étoiles aux yeux. Aujourd’hui, c’est moi qui irai la jouer incha allah, donc j’espère que ça se passera bien. On va essayer de bien représenter le continent. C’est très important que nous fassions une bonne Coupe du Monde », a ambitionné le défenseur de Naples.