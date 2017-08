Tweet on Twitter

XALIMANEWS- Une opération “coup de poing”, menée par le service régional du commerce de Kaolack a permis de mettre la main sur 85 tonnes de sel non iodé dans deux zones de production notamment à Parasel et Maka Kahone. Des producteurs, établis sur place, ont été interpellés.

Le chef de service régional du commerce de Kaolack, Seydou Nourou Barro, rapporte qu’une importante quantité de sel est actuellement entreposée dans les locaux de son service. La vente de sel non iodé, étant interdite par la loi, les mis en cause sont poursuivis pour délit économique et un rapport détaillé sera éventuellement transmis au procureur de la République.