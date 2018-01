Tweet on Twitter

XALIMANEWS : Le mécanicien M. Dia a perdu la vie dans des conditions particulières. En effet, il s’est fait écraser par un « 7 places », après avoir arraché le téléphone d’une fille du nom de Nd. D, à bord d’un Jakarta.

Les faits se sont déroulés en plein jour au moment de la prière de 14 heures. M. Dia en compagnie de ses amis à bord d’un Jakarta ont arraché le téléphone de Nd. D sur la route de Gossas à hauteur de l’Isra, à la sortie de Kaolack, révèle le journal l’Evidence.

De suite, leur moto est en train en collision avec un « 7 places » lorsqu’ils ont voulu s’enfuir. Un choc violent qui a occasionné la mort de M. Dia qui était au siège passager et le conducteur de la moto qui a réussi à s’échapper est activement recherché par la Police.