Kara Mbodj n’est pas du genre à laisser passer des piques. il a joué durant toute la saison avec un esprit revanchard. «On a raconté que je voulais quitter le club et que j’avais déclaré à René Weiler que je m’en allais lors de notre première rencontre l’été passé. C’est faux ! Je n’ai jamais voulu quitter le club. C’est plutôt le club qui m’a poussé vers la porte de sortie. On m’a envoyé deux mois m’entraîner chez les jeunes en espérant que je craque, mais on n’a rien eu à me reprocher. J’ai tout fait pour revenir dans l’équipe», révèle le défenseur central des Lions.

Source: STADES